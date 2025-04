Julien Odoul, député de l'Yonne et conseiller régional RN, a été condamné à huit mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité pour recel de détournement de fonds publics, suite à l’affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Il avait perçu 56 000 € pour un poste d’assistant parlementaire sans fournir de travail. L’élu a fait appel de la décision et pourra continuer ses mandats en attendant le jugement définitif.

