Kostas Antetokoùnmpo quitte la NBA et rejoint l’ASVEL

Arrivée de marque à l’ASVEL. L’intérieur Kostas Antetokoùnmpo rejoint Villeurbanne pour cette nouvelle saison. Drafté en 60ème position par Philadelphie en 2018, puis passé par Dallas, le géant grec de 23 ans (2m08) a ensuite rejoint les Lakers de Los Angeles, avec qui il a été sacré champion NBA en 2020. Peu utilisé la saison dernière (15 matchs joués), le petit frère de Giannis et Thanasis, choisit donc la France afin de retrouver du temps de jeu.

Son nouveau coach, TJ. Parker a réagi à l’arrivée du joueur : “C’est évidemment un nom qui parle à tout le monde ! Kostas a du talent plein les mains, il est très athlétique, peut évoluer sur les postes 4 et 5. Il vient de boucler une année en G-League et a encore beaucoup à apprendre. Mais lors des discussions que l’on a eues ensemble, on a vite pu sentir sa détermination et sa motivation !“