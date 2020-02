La chanson de l’Eurovision dévoilée

Tom Leeb sera l’artiste qui représentera la France pour l’Eurovision 2020.

Sa chanson a été dévoilée à la télévision ce dimanche soir. A moitié en français et en anglais, “The best in me” a été composée par les Suédois Thomas G Son, Peter Boström et John Lundvik. Ce dernier était déjà derrière la chanson “Euphoria” qui avait remporté l’Eurovision en 2012.

Tom Leeb, fils de Michel Leeb, a été sélectionné le 14 janvier par France Télévisions.

Cette année, l’Eurovision aura lieu le 16 mai à Rotterdam (Pays-Bas). On rappelle que la France n’a plus remporté cette compétition depuis Marie Myriam en 1977.