Un château datant des XIII et XIV et une chapelle romaine dont l'origine remonte au Xᵉ siècle. Cet ensemble a été construit, agrandi et entretenu par de nombreuses générations. Aujourd'hui, par le biais de successions, les deux édifices appartiennent à des propriétaires différents. Ceux de la chapelle ont décidé de céder à la commune de Bonnay-Saint-Ythaire pour un euro symbolique