L’alerte est signée Emmanuel Macron dans un tweet, publié ce mercredi en début d’après-midi. Le président écrit : “9200 patients sont hospitalisés pour cause de Covid. 1600 sont en réanimation. Ce niveau n’avait pas été atteint depuis juin”. Le chef de l’État évoque un taux d’incidence “en hausse” dans plusieurs régions touristiques et une “situation dramatique” en Guadeloupe et en Martinique.

La crise sanitaire n’est pas derrière nous.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s’est ensuite exprimé en milieu d’après-midi, après le conseil des ministres. Les tests de dépistage sans prescription médicale seront payants à partir de la “mi-octobre”. Une “campagne de rappel” pour une troisième dose de vaccin sera organisée à partir de mi-septembre pour les populations à risque. Gabriel Attal a également annoncé l’instauration d’un confinement renforcé en Guadeloupe, similaire à celui déjà appliqué en Martinique, entraînant notamment la fermeture de restaurants, bars et plages.