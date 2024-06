Le démantèlement de l’ancienne centrale à charbon Lucy devrait prendre fin à l’été 2025. En tout, ce sont plus de 15 000 tonnes de gravats qui devront être évacuées pour libérer complètement l’espace et permettre l’implantation de nouvelles entreprises et d’un parc photovoltaïque. Le coût de l’opération est estimé à 15 millions d’euros.