La Foire de Dijon, qui débute ce samedi, va fêter ses 100 ans

La Foire de Dijon revient cette année pour fêter ses 100 ans. Elle débutera ce samedi 30 octobre et s’installera au Parc des expositions de Dijon jusqu’au 11 novembre. Et qui dit 100e édition, dit forcément thème spécial ! C’est la gastronomie qui sera ainsi mise à l’honneur tout au long de cet évènement même si les composantes habituelles seront elles-aussi bien présentes : les exposants, l’offre multiple et variée dans les secteurs de l’habitat, l’ameublement et l’équipement de la maison, la mode-beauté, l’artisanat du monde présenté cette année dans un village international spécialement créé pour l’édition…

La Foire de Dijon représente le plus gros évènement économique de la région et surtout la 5e foire internationale de France. Elle devrait une nouvelle fois beaucoup de Côté d’Oriens pour qui elle est devenue une véritable tradition.