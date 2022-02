La Fondation Abbé Pierre rend son rapport sur le mal-logement

La fondation Abbé Pierre dévoile son rapport annuel sur l’état du mal-logement en France. Selon les chiffres communiqués, 4,1 millions de personnes sont toujours mal logées dans le pays.

Elle a décompté 300 000 personnes sans domicile, deux fois plus qu’en 2012, 4,1 millions de mal logées, et plus de 22 000 personnes vivant dans un lieu de vie informel (squat, bidonville…).

La fondation dénonce notamment la politique budgétaire du gouvernement. « De manière générale, il apparaît que le logement n’a jamais été une priorité de l’exécutif au cours de ce mandat ». La Fondation Abbé-Pierre salue cependant les efforts pour ramener dans le logement les personnes sans domicile et pour améliorer la rénovation énergétique des bâtiments.

Face au manque de logements sociaux, le rapport propose d’en construire 150.000. La Fondation appelle aussi à mieux encadrer les marchés de l’immobilier, pour faire baisser les prix.