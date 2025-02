L'ONG Art For Science a inauguré une galerie d'art à l'Hôpital des Charpennes, où 60 reproductions d’œuvres seront exposées pendant un an. Des ateliers de sensibilisation aux œuvres seront organisés pour les patients, et des formations destinées aux soignants seront mises en place. L'initiative allie art et recherche sur le cerveau pour améliorer le bien-être des patients.

EP