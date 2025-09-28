La grande braderie de Villefranche-sur-Saône revient ce dimanche

La grande braderie de Villefranche-sur-Saône fait son retour aujourd’hui. Au total, 200 commerçants sont attendus. Un événement rendu possible grâce à plusieurs semaines de préparation par l’association Calades.
M.L
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
La grande braderie de Villefranche-sur-Saône fait son retour aujourd’hui. Au total, 200 commerçants sont attendus. Un événement rendu possible grâce à plusieurs semaines de préparation par l’association Calades.
M.L