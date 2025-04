La Grande Rue de la Guillotière à Lyon a été inaugurée vendredi après une rénovation de 2,8 millions d'euros, visant à rendre l’espace plus accueillant et sécurisé. La rue, désormais plus végétalisée, offre 1 700 m² d'espaces verts et des trottoirs élargis pour favoriser la mobilité douce.

CC