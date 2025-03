La liaison à grande vitesse Paris-Lyon-Milan, suspendue depuis août 2023 à cause des éboulements en Maurienne, va rouvrir enfin intégralement le 1er avril. Trenitalia prévoit deux allers-retours quotidiens, avec un temps de trajet de 6h30 à 7h, et des arrêts à Lyon, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, et Turin.

EP