Le département de la Loire est placé en vigilance rouge pour pluie-inondation, et la Haute-Loire en vigilance rouge pour les crues. La circulation est impossible entre Saint-Étienne et Lyon, avec l'A47 inondée et fermée au niveau de Givors. Le Lignon a emporté plusieurs véhicules, et la Loire a débordé à Brives-Charensac et Chadrac, où le parking des Tanneries est sous les eaux.

