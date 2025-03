La maison Kouzimine : une reconversion en lieu de vie partagé

Le maire de Saint-Gengoux-le-National, Didier Bordet, et le conseil municipal ont présenté le projet de transformation de la maison Kouzimine, visant à créer un espace public pour les habitants et visiteurs. La commune a acquis, en 2021, cette propriété qui comprend un terrain et un bâtiment privé très endommagé par un incendie. Cette dernière va être démolie pour créer un lieu de vie public. Il comprendra différentes plantations, ainsi qu’un mobilier urbain, des bancs et des jeux pour enfants, à la disposition des habitants et des visiteurs.

