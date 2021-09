La menace de grève des éboueurs prend de l’ampleur

C’est une mesure qui devient de plus en plus sérieuse. En désaccord avec la Métropole sur la réforme du temps de travail, les agents de la collecte préparent la riposte. Après la CGT, Force Ouvrière a déposé un préavis de grève des poubelles à Marseille.



La métropole organise ce lundi des premières négociations dans l’espoir de mettre fin à cette grève.

A noter que certains agents sont déjà en grève depuis ce week-end et cela commence à se sentir dans les 1e, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements de la ville.



Dans un communiqué de presse transmis ce lundi dans la matinée, la CGT précise ainsi que la grève a atteint les communes d’Istres et Martigues.