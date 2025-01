Face à l’aggravation de l’épisode de pollution, la circulation différenciée est instaurée à partir d’aujourd’hui dans la Métropole de Lyon et le Nord-Isère. Seuls les véhicules Crit’Air 0, 1 et 2 pourront circuler dans la ZFE, avec des dérogations pour le covoiturage et certains services. La vitesse est également limitée à 70 km/h sur les axes concernés.

