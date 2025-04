La ministre Véronique Louwagie en déplacement dans la Loire ce vendredi

Elle est en déplacement dans la Loire ce vendredi.

La ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire, Véronique Louwagie se rend plus exactement à Saint-Bonnet-le-château.

Elle est attendue à 11h pour visiter deux entreprises connues des Ligériens : atomelec et obut.

Elle viendra mettre à l’honneur le savoir-faire industriel français et réaffirmer son engagement en faveur du "Made in France" et évoquer "les leviers à mobiliser pour renforcer la compétitivité des productions nationales face à la concurrence internationale".

R.H