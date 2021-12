La neige de retour dans la région

La neige s’invite ce vendredi matin dans le Rhône, l’Ain et l’Isère. Les sols sont blanchis. Le Rhône et l’Isère sont en vigilance jaune pour les risque de neige et de verglas, l’Ain est de son côté en vigilance orange.



Les axes routiers placés en vigilance par Bison Futé sont la partie Est de l’autoroute A89, l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, ainsi que les voies rapides urbaines de Lyon. Dans le cas des poids lourds, certains axes routiers pourraient leur être interdits de circulation.