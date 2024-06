La première école de pilotage d’hélicoptère s’est installée dans le département, plus précisément à Andrézieux-Bouthéon. Il s’agit de l’opérateur français de baptêmes de l’air Fly For You. Cette dernière fera voler plus de 10 000 passagers partout dans l’Hexagone à l’occasion de 200 événements grand public.