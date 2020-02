La raffinerie de Feyzin à l’arrêt pendant 7 semaines

A partir du 14 février, la raffinerie de Feyzin arrête ses unités de raffinage. La durée est estimée à sept semaines.

Aucune pénurie de carburant en vue

Cet arrêt n’aura aucune incidence sur la fourniture en carburants et en produits pétroliers. Les unités pétrochimiques de la plateforme ne sont également pas concernées par ces opérations et resteront donc en fonctionnement.

Avec un budget global de 80 millions d’euros, les travaux et investissements permettront de renforcer la sécurité et d’apporter des améliorations techniques, en particulier pour réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2.