La rive droite des quais du Rhône va être réaménagée

La Ville de Lyon a annoncé qu’une transformation majeure allait être opérée sur la rive droite des quais du Rhône. La portion concernée se situe entre les ponts de Lattre-de-Tassigny et Gallieni. L’objectif principal étant de transformer ces “autoroutes urbaines” car elles ont “un potentiel important d’espaces qui pourrait être libéré de l’omniprésence de la voiture et réaffecté à de nouveaux usages dans un espace public qualitatif favorable aux mobilités actives, aux transports en commun, aux activités économiques, ludiques, récréatives, sportives et culturelles et retissant un lien avec le fleuve et offrant un paysage végétal généreux“.

Le projet est estimé à environ 100 millions d’euros et devrait s’effectuer sur 2 à 3 mandats en commençant à partir de 2026 sur le premier tronçon. Grégory Doucet, maire de Lyon, s’est exprimé sur ce projet : “Nous souhaitons retisser les liens entre les Lyonnais et leur fleuve. Notre ambition est de laisser plus de place à la promenade, aux jeux d’enfants, aux sports, aux terrasses, aux installations artistiques, à la marche et au vélo, aux espaces jardinés, aux plantations. Le réaménagement de la rive droite du Rhône permettra aussi, en intégrant les ponts et les passerelles à la réflexion, de rapprocher les deux rives. C’est un projet phare de notre mandat.”