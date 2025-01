En raison de la baisse des températures en Saône-et-Loire, avec des ressentis négatifs en journée et des chutes nocturnes entre -5 et -10°C, le préfet a déclenché le niveau 1 du Plan grand froid. Les Samu sociaux de Chalon, Mâcon et Tournus seront actifs chaque soir, et les accueils de jour étendront leurs horaires. Les opérateurs de l’urgence sociale doivent renforcer leur vigilance envers les personnes sans abri.

EP