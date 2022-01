La Saône-et-Loire perd des habitants

La Saône-et-Loire continue de perdre des habitants. Le département reste le plus peuplé de Bourgogne-Franche-Comté, mais il a subi une érosion moyenne de -0,1 % par an entre 2013 et 2019, selon l’Insee.



D’un point de vue purement comptable, le département comptait 551.493 habitants fin 2019. Dans la région, « La Côte-d’Or et le Doubs sont les deux seuls départements à gagner encore des habitants », souligne l’Insee. « Ils le doivent notamment à un solde naturel toujours positif grâce à la jeunesse de leur population. Leur croissance démographique est toutefois inférieure à la moyenne nationale. »



Les agglomérations Mâcon et de Chalon gagnent des habitants, tandis que l’ouest du département en perd. Les intercommunalités d’Autun et de la communauté urbaine Creusot-Montceau voient leur population baisser respectivement de 1 585 habitants et de 4 418 habitants.