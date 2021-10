La sécurité routière met en garde sur les accidents avec le changement d’heure ce week-end

Alors que le changement d’heure est programmé ce week-end, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre prochains, la sécurité routière met en garde la population contre une fréquente hausse des accidents piétons à cette période de l’année notamment dû à la baisse de visibilité avec une luminosité plus faible lors des heures de pointe. Selon les chiffres publiés sur le site du gouvernement, environ la moitié des piétons tués chaque année le sont entre le mois d’octobre et le mois de janvier, et le nombre d’accidents piétons augmente lui en moyenne de 50% dans les semaines qui suivent le changement d’heure.

Des conseils sont ainsi délivrés sur le site du gouvernement, aussi bien pour les piétons que pour les usagers automobilistes, afin de prévenir au mieux sur les démarches à adopter pour diminuer au maximum ces incidents.