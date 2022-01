La situation de la pandémie inquiète en Saône-et-Loire

Alors que le gouvernement a pris ces derniers jours de nombreuses décisions concernant la pandémie avec l’instauration du pass vaccinal et l’allègement des règles dans certains lieux, la situation en Saône-et-Loire, elle est loin d’être gérée.

D’après les données du site CASCORONAVIRUS.FR du 25 janvier, les chiffres concernant la pandémie ne cessent d’augmenter. En 24h, presqu’une dizaine de personnes se sont rajoutées au 223 contaminés dans les hôpitaux. A l’inverse, une place s’est libérée en réanimation.

Au niveau des cas recensé dans le département, il y a un taux d’environ 2 800 cas pour 100 000 habitants sur la dernière période de 7 jours, apportant le taux de test positif à 30%.

Afin de contrer l’avancé de la pandémie sur le territoire, il est désormais possible de se faire vacciner sans rendez-vous dans les centres de vaccination de Saône-et-Loire. Il reste tout de même possible de continuer à prendre rendez-vous dans les centres de vaccination via la plateforme Doctolib.