La SNCF annonce la fin du dispositif d’aide concernant les remboursements et échanges de billets

Alors qu’une aide avait été mise en place suite à l’instauration du pass sanitaire, la SNCF a annoncé que sa mesure était désormais révolue. Pour rappel, les clients pouvaient échanger ou se faire rembourser leur billet de train jusqu’à 1h30 avant le départ pour les OUIGO et jusqu’aux derniers instants pour les TGV. Mais à partir de ce lundi, le délais de rétractation pour un annulation ou un remboursement sera de trois jours avant le départ pour les TGV et les Intercités. Tandis que les billets des OUIGO ne sont plus annulables ni remboursables, peu importe le motif…