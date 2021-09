La SPA de l’Ain permet le sauvetage de 63 animaux

Après avoir reçu l’information de la présence de nombreux animaux dans un logement dans l’Ain en juillet 2021, la SPA avait contacté la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saîne qui a envoyé une brigade aux côtés de bénévoles. Et à leur arrivée dans l’appartement, ce sont des chiens, lapins, cochons d’inde, rats, souris, oiseaux et hamsters qu’ils vont trouver. Certains sont morts et les autres ont été laissés sans eau ni nourriture depuis au moins une semaine.

Au total c’est 63 infractions qui sont retenues, une infraction pour chaque animal privé de soins et de nourriture. Le propriétaire des lieux et son ex-compagne ont tous les deux été placés en garde à vue et ont reconnu la totalité des infraction. Ils sont convoqués devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse où ils encourent jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour chaque animal décédé, le tout étant cumulable.