La vaccination à domicile mise en place à Marseille

Pour faire face au retard vaccinal important chez les 75 ans et plus, une campagne “Vaccinons nos aînés” a été lancée dans la cité phocéenne en ce début d’année. Grâce à cette nouvelle campagne, les personnes âgées peuvent dès maintenant se faire vacciner à domicile. Il suffit simplement que l’intéressé appelle le numéro dédié : 0800 730 957 (numéro gratuit ) pour prendre rendez-vous.

Ces nouveaux créneaux de vaccinations viennent se rajouter à l’énorme dispositif déjà mis en place à Marseille. Depuis le début de la vaccination, la municipalité s’est mobilisée en ouvrant plusieurs centres de vaccination permanents puis en proposant ponctuellement des centres de vaccination éphémères afin d’aller au plus près des populations.

Grâce à la mobilisation du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille, trois centres de vaccination sont installés dans la ville :

– Le Vaccinodrome du Parc Chanot (8e/9e) ouvert les lundi au mercredi ainsi que les vendredis et samedis de 9h à 17h30.

– le Vaccinodrome de la rue Louis Astruc ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi de 8h à 12h.

– Le Vaccinodrome Grand Littoral ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 14h.

A partir du 15 janvier prochain, le Vaccinodrome du Parc Chanot accueillera la vaccination aux enfants les samedis de 9h à 17h30. Pour les plus de 12 ans, il est possible de se présenter pour se faire vacciner sans prise de rendez-vous, alors que pour les 5/11 ans, la prise de rendez-vous est obligatoire.

