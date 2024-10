Ce matin, la vigilance rouge a été levée dans la Loire et la Haute-Loire. Cependant, les deux départements restent en vigilance orange pour crues, et ce, pour le reste de la journée. Hier, selon un bilan de la Préfecture de la Loire, plus de 330 personnes ont été impliquées dans des opérations de secours, heureusement sans blessé à déplorer.

EP