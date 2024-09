Dans le cadre de la recherche et de la réduction des expositions aux PFAS dans les établissements recevant des populations vulnérables, la Ville de Lyon lance un marché pour étudier l’exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées dans des crèches, notamment concernées par des activités historiques liées aux PFAS. À noter que les candidatures sont à soumettre avant le 29 septembre, date de clôture du marché.

