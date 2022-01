La zone à faible émission de Marseille inaugurée en septembre prochain

Après avoir été repoussée plusieurs fois, le projet de la zone à faible émission (ZFE) de Marseille voit enfin le jour. D’ici septembre prochain, les voitures les plus polluantes de Marseille n’auront plus accès à toute la ville.

En effet, l’accès aux véhicules les plus polluants sera interdit sur une vaste zone de 19,5 km² de la deuxième ville de France. Cette dernière s’étendra sur une partie de l’hypercentre avec le cœur de la cité phocéenne, délimité par le Prado, Rabatau, le Jarret, Plombières et en intégrant Euromed.

Afin de répondre à toutes les interrogations sur cette nouvelle ZFE, la Métropole de Marseille va organiser une consultation publique à partir du 17 janvier prochain. La consultation se fera en ligne et dans les mairies du secteur. Par ailleurs, l’ensemble de ces consultations sera ensuite analysé, avant la pose de centaines de panneaux pour indiquer et délimiter la zone durant l’été 2022.

Cette nouvelle ZFE vient s’ajouter aux 4 autres qui existent déjà en France : celle de la métropole Lyon, de Grenoble ainsi que de la Ville de Paris et du Grand Paris. Elle vient à la suite de la récente loi Climat et résilience qui prévoit l’extension de ce dispositif à toutes les agglomérations de plus de 150.000 habitants d’ici à 2025.