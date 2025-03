La Métropole de Lyon lance aujourd’hui la 3ᵉ édition du Festival des Métiers du Prendre Soin, jusqu’au 11 avril, pour sensibiliser et recruter dans les secteurs du soin et de l’accompagnement. Ateliers immersifs, rencontres et opportunités d’emploi seront proposés pour répondre à la pénurie de professionnels.

