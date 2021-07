Lancement d’une consultation publique sur le plan de Prévention du Bruit

La Métropole de Lyon renouvelle son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

pour la période 2021-2024. Une consultation publique est organisée jusqu’au 30

septembre. Les habitantes et les habitants de la Métropole peuvent ainsi prendre

connaissance de ce document et donner leurs avis sur ce sujet de santé publique.

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 2021-2024 est un document

règlementaire dressant un bilan des actions engagées ces dernières années et listant les

actions à engager sur la période 2021-2024. Il est consultable ici



La Métropole a ainsi élaboré 5 pistes d’actions :

Réduire le bruit à sa source en travaillant sur les principales sources de bruit et

notamment le trafic routier en favorisant par exemple l’usage des transports en

commun et des modes actifs,

notamment le trafic routier en favorisant par exemple l’usage des transports en commun et des modes actifs, Aménager le territoire de manière à réduire le bruit en développant des dispositifs

réduisant la propagation du bruit,

réduisant la propagation du bruit, Résorber les situations critiques notamment en accompagnant la réhabilitation des

bâtiments,

bâtiments, Favoriser l’accès à une zone calme pour toutes et tous et préserver ces secteurs

Connaître, informer et sensibiliser le public



Selon le Vice-Président délégué à l’Environnement, à la Protection animale et à la

Prévention des Risques, Pierre Athanaze “Le bruit est un enjeu de santé publique. L’Organisation mondiale de

la santé alerte les pouvoirs publics et les citoyens sur les effets du bruit sur la santé tels que le

stress, les troubles de l’attention et du sommeil. Avec le renouvellement de ce Plan de prévention du bruit dans l’environnement nous souhaitons agir fortement afin de diminuer l’exposition des habitantes et habitants aux

nuisances sonores. L’objectif est également de participer pleinement à l’apaisement de notre

territoire grâce à des politiques volontaristes en matière de déplacements, d’urbanisme, et de

développement de zones calmes. Pour que chaque Grande Lyonnaise et Grand Lyonnais

puissent bénéficier d’un environnement sonore plus apaisé et ainsi d’une meilleure qualité de

vie.”