L’ancien maire de Craponne Alain Galliano est mort

L'ancien maire de Craponne Alain Galliano, qui était également élu à la Métropole de Lyon en tant que conseiller d'opposition depuis 2020, est décédé ce vendredi à l'âge de 77 ans. Il avait été l'édile de la commune rhodanienne entre 1989 et 2020 et avait également été vice-président de la Métropole chargé des Relations internationales et de l'Attractivité. "Alain était et restera pour nous cet homme pertinent et humaniste qui savait rassembler et servir le bien commun. (…) Président, pour le Rhône et la Métropole, de la Société des membres de la Légion d’Honneur, il savait combien il était important de transmettre mais aussi de toujours regarder vers l’avenir", a-t-on pu lire dans un communiqué publié par les élus du groupe Progressistes de la Métropole auquel il appartenait.