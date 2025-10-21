L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy est incarcéré ce mardi

C’est une première dans l’histoire ! L’ancien président Nicolas Sarkozy doit être incarcéré ce mardi à la prison de la Santé, à Paris. Pour rappel, il a été condamné à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire.

L’ancien patron de la droite a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire libyenne. Un rassemblement de soutien organisé par ses proches se tient à partir de 8 h 30.

Une question demeure : combien de temps l’ex-chef de l’État pourrait-il passer en détention ?

M.L