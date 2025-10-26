play_arrow

L’AS-Saint Etienne concède une lourde défaite à Annecy

L’AS Saint-Étienne a concédé une lourde défaite samedi soir lors de la 11e journée de Ligue 2, s’inclinant 4-0 face à Annecy.

Les Verts ont été surpris dès la 6e minute par l’ouverture du score d’Antoine Larose. L’expulsion de Milanidovic à la 13e minute, après un carton rouge, a contraint l’ASSE à subir pendant quasiment toute la première période.

La seconde mi-temps a confirmé la domination des Annéciens avec un but de Paris à la 67e minute, suivi d’un but de Touré à la 71e. Dans les derniers instants, Rambaud a scellé le score à la 91e minute, enterrant définitivement les espoirs stéphanois.

Classé 4e, l’AS Saint-Étienne reçoit mardi Pau, actuellement 3e, avant de se déplacer samedi chez le Red Star, 2e du championnat. Une semaine cruciale pour les Stéphanois, qui visent la montée en Ligue 1.

M.L

