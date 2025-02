L'association "OL Légendes" fait son retour après plusieurs mois de silence, animée par d'anciens joueurs emblématiques du club, tels que Cris, Gonalons, Govou, Abidal, Lanthier et Coupet. L'objectif est de préserver l'histoire de l'Olympique Lyonnais, soutenue par John Textor et Laurent Prud'homme. Ce renouveau pourrait renforcer l'ADN lyonnais et mettre en valeur les contributions des anciens joueurs.

