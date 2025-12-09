play_arrow

L’ASVEL élimine Saint-Quentin et file en quart de finale de la Coupe de France !

L'ASVEL a réussi son entrée en lice en Coupe de France en s'imposant contre Saint-Quentin (99-74) ce mardi soir à l'Astroballe à l'occasion des huitièmes de finale de la compétition. Les Villeurbannais seront donc au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de France. Un objectif majeur pour le club cette saison.

Le duo américain Shaquille Harrison (20 points, 2 passes décisives et 1 rebond) - Zac Seljaas (17 points, 5 rebonds, 2 passes décisives) a porté l'équipe rhodanienne dans cette rencontre. Mention spéciale pour Thomas Heurtel qui termine avec 7 points, 10 passes décisives et 5 rebonds.

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

