L’ASVEL élimine Saint-Quentin et file en quart de finale de la Coupe de France !

L'ASVEL a réussi son entrée en lice en Coupe de France en s'imposant contre Saint-Quentin (99-74) ce mardi soir à l'Astroballe à l'occasion des huitièmes de finale de la compétition. Les Villeurbannais seront donc au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de France. Un objectif majeur pour le club cette saison.

Le duo américain Shaquille Harrison (20 points, 2 passes décisives et 1 rebond) - Zac Seljaas (17 points, 5 rebonds, 2 passes décisives) a porté l'équipe rhodanienne dans cette rencontre. Mention spéciale pour Thomas Heurtel qui termine avec 7 points, 10 passes décisives et 5 rebonds.