L’Asvel féminin bat Angers et reste dans la course aux play-offs


Grâce à une défense solide, l’Asvel féminin a décroché une victoire primordiale face à Angers, 72-67. Malgré 20 ballons perdus, les Lyonnaises reprennent le point-average et restent pleinement dans la course aux play-offs.

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

