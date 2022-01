L’ASVEL féminin s’apprête à affronter les Russes du Nika Syktyvkar

Après une phase de poule rondement menée avec5 victoires en 6 matchs, et une large qualification en 16e de finale de l’Eurocup face aux Turques de Hatayspor, l’ASVEL féminin arrive en Russie avec le plein de confiance.

Pour ce tour, l’équipe lyonnaise sera opposée aux Russes du Nika Syktyvkar. Les Russes possèdent un bilan plus contrasté en Eurocup avec 3 victoires et 3 défaites en poule et une victoire assez large en16e de finale face aux Françaises du RVBC.

La première manche de la confrontation des Lyonnaises face aux Russes se déroulera ce jeudi à 17h au stade Renova. A noter, que le match retour se déroulera à Lyon jeudi prochain.