L’ASVEL présente ses trophées et sa nouvelle équipe au public

Ce mercredi, en fin d’après-midi, la section masculine de LDLC ASVEL a investi l’Hôtel de ville de Villeurbanne afin de présenter enfin à son public, après une année marquée par la crise sanitaire, les trophées remportés par l’équipe fanion et celle des espoirs.









Au cours d’une cérémonie où Tony Parker, le président, et Gaëtan Müller, le président délégué, ont pris la parole afin de féliciter joueurs et membres du staff pour belle saison accomplie, marquée par un doublé historique qui a vu le club remporter le championnat et la Coupe de France, et par la victoire lors du Trophée du Futur 2021 des Espoirs.

À la fin de cette cérémonie, les joueurs se sont ensuite dispersés en groupes de deux afin de procéder à une longue séance d’autographes. Mais la vraie star de cette journée, qui a pris le temps de signer chaque photo, maillot, ballon ou chaussure tendu, n’était autre que TP, dont l’aura brille encore avec éclat malgré le temps qui passe et l’accumulation des années après sa retraite de joueur.