L’Asvel retrouve le sourire face à Nanterre

Après deux défaites consécutives face à Barcelone et au Bayern Munich en Euroleague, les Villeurbannais de l’Asvel se sont remis la tête à l’endroit en l’emportant en Betclic Elite face à Nanterre ce samedi sur le score de 74-80. Une victoire qui permet de remonter sur le podium du championnat, plus précisément sur la troisième marche. Surtout que ce dimanche 30 janvier, les deux premiers, Monaco et Levallois, s’affrontent et donc l’une des deux équipes perdra forcément du terrain sur les joueurs de TJ Parker.

Cette victoire était en tout cas un bon moyen de se remettre la tête à l’endroit avant deux déplacements en Turquie face à Fenerbahce et Anadolu Efes en Euroleague cette semaine.