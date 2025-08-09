Laval – ASSE (3-3) : 1ÈRE JOURNÉE DE LIGUE 2

Pour son retour en Ligue 2, l'AS Saint-Étienne repart avec un point de Laval, après un match nul 3-3.

Les Stéphanois ont très bien entamé leur rencontre avec une réelle domination imposée à leurs adversaires.

Malgré tout, c'est Laval qui a ouvert la marque à la 16e minute sur une tête de Malik Tchokounté contre le cours du jeu.

Les Verts sont ensuite parvenus à revenir au score et à reprendre l'avantage avec des buts d'Irvin Cardona à la 27e et d'Augustine Boakye à la 35e.

Juste avant la mi-temps, à la 41e minute, Tchokounté est venu s'offrir un doublé sur pénalty pour renvoyer les deux équipes dos à dos au vestiaire.

Au retour des vestiaires, à la 51e minute de jeu, Ben Old est venu redonner l'avantage à l'ASSE.

Alors que l'on voyait cette équipe stéphanoise s'imposer en terres mayennaises, le jeune Éthan Clavreul est parvenu à égaliser sur corner à la 87e minute.

Première rencontre et premier point pour L'AS Saint-Étienne qui va devoir solidifier son secteur défensif pour espérer satisfaire ses ambitions de montée.

H.G