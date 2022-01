Le Blue Monday annuel, c’est ce lundi

Les réveils des lundis matin sont rarement les plus appréciés, ils sont souvent comparé au travail et au début d’une longue semaine après un week-end court mais intense. Ce troisième lundi du mois de janvier a été reconnu comme le jour le plus déprimant de l’année, appelé Blue Monday.

Cette date n’a pas été choisie au hasard, elle arrive après des fêtes de fin d’année, où la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous, et en plein milieu d’un mois aux températures habituellement glaciales. Avec des actualités tournées principalement sur la pandémie de la Covid-19, les Français devront garder de la motivation pendant cette journée.

Afin de lutter contre un coup de mou, il est conseillé d’essayer de trouver de la lumière comme par exemple des éclaircies, de garder des contacts sociaux même si l’on préfère rester dans son lit et de se reposer tout en se levant tôt.