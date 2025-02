Le Sivom du Louhannais a voté son budget 2025 avec une augmentation de 1 % de la redevance sur les ordures ménagères pour les particuliers. Malgré une gestion maîtrisée, les coûts liés à l'enfouissement des déchets non recyclés, comme les plastiques et les vêtements, incitent à cette hausse modérée. Le service public continue de progresser, avec une hausse du recyclage et des projets pour améliorer la collecte des textiles.

