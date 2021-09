Le chef lyonnais Davy Tissot remporte le Bocuse d’Or

La France a remporté ce lundi la finale du prestigieux concours culinaire du Bocuse d’Or, organisé dans le cadre du Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (Sirha). L’équipe française était emmenée par le Lyonnais Davy Tissot. Le Bocuse d’argent a été décerné au Danemark et celui de bronze à la Norvège.



Le chef étoilé lyonnais, qui est également chef de cuisine formateur au restaurant Saisons de l’Institut Paul Bocuse, et Meilleur Ouvrier de France 2004, a affronté 23 chefs venus du monde entier, autour de deux épreuves. Outre le traditionnel plateau autour du paleron de boeuf, une nouvelle épreuve de “take away” a été proposée pour cette première édition du concours depuis la crise sanitaire.

En plat principal, le chef vainqueur a notamment proposé une tomate complètement farcie avec de la crevette, accompagnée d’un jus de têtes de crevettes tomaté, d’une vierge à l’huile de basilic et de champignons de France et herbes sélectionnées.

Pour le dessert, il s’est fendu d’un bonbon tomate “prune pourpre” avec une tomate fermentée et fruitée, un coulis de celle-ci, de l’huile des feuilles et des fleurs bigarrées et oxalis pourpres.



La France remporte ainsi son huitième Bocuse d’Or après de nombreuses années de désillusions successives. La précédente victoire datait de 2013.



Après cette victoire Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon a salué “une véritable victoire pour la gastronomie française et son rayonnement à l’international”, Laurent Wauquiez met en avant “L’immense fierté pour la Région d’avoir été le premier soutien de Davy quand il en avait besoin. Bravo à toute l’équipe d’avoir porté aussi haut les couleurs de notre région, de notre pays et de notre gastronomie”

La gastronomie française au sommet !

8 ans après notre dernière victoire, le Chef Davy Tissot et l’équipe de France remportent le Bocuse d’Or ! Un grand bravo. Vous faites rêver les jeunes, vous faites la fierté de tout un secteur, de tout un pays. https://t.co/tqbWCPL9cH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 27, 2021