Kids Tonic live

Le cinéma Le Magic ouvre ses portes au Creusot


Après neuf ans d’attente, Le Creusot a inauguré son nouveau cinéma Le Magic, doté de cinq salles et des dernières technologies. Implanté sur la zone Mach 2, l’équipement de 6,5 millions d’euros ouvre au public dès ce mercredi.

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

