Le Collectif de défense des usagers des hôpitaux alerte sur la situation de l’hôpital de Montceau-les-Mines

Le Collectif de défense des usagers des hôpitaux tire la sonnette d’alarme quant à la situation de l’hôpital de Montceau-les-Mines, notamment en ce qui concerne la ligne Smur ainsi que les services de cardiologie et d’oncologie. Les difficultés de recrutement sont mis en cause et entraînent ainsi une baisse régulière des effectifs à Montceau certes, mais encore plus dans les établissements aux alentours (Toulon-sur-Arroux, La Guiche, Mont-Saint-Vincent), dans lesquels ce sont souvent des professionnels de Montceau qui sont envoyés pour pallier le manque d’effectif.

Dans les colonnes du JSL, le directeur de l’hôpital de Montceau-les-Mines, a tenu à rassurer en assurant l’arrivée prochaine d’un anesthésiste et a rappelé que le service de cardiologie n’était pas abandonné mais qu’il était en attente de plus de “praticiens inscrits au Conseil de l’ordre”.