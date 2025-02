Le collectif Solidarité femmes à la rue dénonce les violences sexistes et sexuelles vécues par les femmes sans-abri et appelle à un rassemblement demain à la préfecture du Rhône. Il exige des mesures urgentes : réquisition de logements vides et mise à l'abri immédiate des femmes et enfants. Le collectif pointe également l'inaction des autorités locales face à la crise du logement.

EP