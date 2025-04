Le festival “Piano à la Verrerie” verra le jour fin mai au Creusot. Jazz, classique et pop se mêleront dans le cadre prestigieux du château de la Verrerie, avec des artistes renommés comme Melody Gardot et Alex Kantorov. L’événement alliera musique, patrimoine et dégustation de grands crus, toujours avec modération.

C.C